Пять участников разбойных нападений будут судить в Одессе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В Одессе будут судить пятерых участников преступной группы, причастных к разбойным нападениям. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Одесская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц по ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.
Установлено, что в течение 2016 г. подозреваемые совершили разбойные нападения в парке "им. Савицкого ". Так, девушки через социальные сети знакомились с мужчинами и назначали встречи в вечернее время. На положенном месте другие члены группы били и завладевали их имуществом.
В ходе обыска правоохранители изъяли маски-балаклавы, нож, мобильные телефоны с видеозаписями совершения аналогичных разбойных нападений.
По ходатайству прокуратуры трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а двум - домашний арест.
Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.