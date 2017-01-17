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Пять участников разбойных нападений будут судить в Одессе

Пять участников разбойных нападений будут судить в Одессе

Киев • УНН

 • 7527 просмотра

КИЕВ. 17 января. УНН. В Одессе будут судить пятерых участников преступной группы, причастных к разбойным нападениям. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.

Одесская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц по ч.2 ст.187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц) УК Украины.

Установлено, что в течение 2016 г. подозреваемые совершили разбойные нападения в парке "им. Савицкого ". Так, девушки через социальные сети знакомились с мужчинами и назначали встречи в вечернее время. На положенном месте другие члены группы били и завладевали их имуществом.

В ходе обыска правоохранители изъяли маски-балаклавы, нож, мобильные телефоны с видеозаписями совершения аналогичных разбойных нападений.

По ходатайству прокуратуры трем подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, а двум - домашний арест.

Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

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