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П'ятьох учасників розбійних нападів судитимуть в Одесі

П'ятьох учасників розбійних нападів судитимуть в Одесі

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 січня. УНН. В Одесі судитимуть п'ятьох учасників злочинної групи, причетних до розбійних нападів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

Одеська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб за ч.2 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України .

Встановлено, що протягом 2016 року підозрювані вчинили розбійні напади у парку “ім. Савицького”. Так, дівчата через соціальні мережі знайомилися з чоловіками та призначали зустрічі у вечірній час. На призначеному місці інші члени групи били та заволодівали їх майном.

У ході обшуку правоохоронцями вилучено маски-балаклави, ніж, мобільні телефони з відеозаписами вчинення аналогічних розбійних нападів.

За клопотанням прокуратури трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а двом — домашній арешт.

Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Українські Національні Новини

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