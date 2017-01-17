П'ятьох учасників розбійних нападів судитимуть в Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. В Одесі судитимуть п'ятьох учасників злочинної групи, причетних до розбійних нападів. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Одеська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно п’яти осіб за ч.2 ст.187 (розбій, вчинений за попередньою змовою групою осіб) КК України .
Встановлено, що протягом 2016 року підозрювані вчинили розбійні напади у парку “ім. Савицького”. Так, дівчата через соціальні мережі знайомилися з чоловіками та призначали зустрічі у вечірній час. На призначеному місці інші члени групи били та заволодівали їх майном.
У ході обшуку правоохоронцями вилучено маски-балаклави, ніж, мобільні телефони з відеозаписами вчинення аналогічних розбійних нападів.
За клопотанням прокуратури трьом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а двом — домашній арешт.
Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.