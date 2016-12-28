Пятерка лучших мест для отдыха в 2017 году по версии The Independent
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Ежедневная британская газета The Independent опубликовала список самых актуальных туристических направлений для путешествий в 2017 году, передает УНН.
В частности, в перечень вошли Мальдивы, Дубай, Сиэтл, Лас-Вегас и Куба.
5 место - Мальдивы
На Мальдивах, островном государстве, берега которого омывает Индийский океан, можно заняться дайвингом, эко-туризмом и осуществить морской тур на самолете.
4 место - Дубаи
Отличным вариантом для семейного релакса может стать отдых в г. Дубаи (ОАЭ). Здесь есть множество парков и курортов на разные вкусы. К тому же, в 2016 году в городе открылся самый большой курортно-развлекательный комплекс в мире - Dubai Parks and Resorts, который включает четыре тематических парка, торгово-ресторанную и гостиничную зоны.
3 место - Сиэтл
Город Сиэтл (США) окружен водой, горами и лесами, что делает его идеальным для любителей активного отдыха. Около 900 тыс. туристов отправляются в Сиэтл, чтобы совершить путешествие на круизных лайнерах.
2 место - Лас-Вегас
Город в США, который называют столицей развлечений, в 2015 году посетило около 42 млн туристов. Здесь работают около 150 гостиниц и мотелей.
1 место - Куба
При новом правительстве Куба постепенно начинает привлекать все больше новых туристов. И не зря, ведь в этой стране около 253 национальных памятников и 7 объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.