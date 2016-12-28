П'ятірка кращих місць для відпочинку у 2017 році за версією The Independent
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Щоденна британська газета The Independent оприлюднила список найактуальніших туристичних напрямків для подорожей у 2017 році, передає УНН.
Зокрема, у перелік увійшли Мальдіви, Дубаї, Сіетл, Лас-Вегас та Куба.
5 місце – Мальдіви
На Мальдівах, острівній державі, береги якої омиває Індійський океан, можна зайнятися дайвінгом, еко-туризмом та здійснити морський тур на літаку.
4 місце – Дубаї
Чудовим варіантом для сімейного релаксу може стати відпочинок у Дубаї (ОАЕ). Тут є безліч парків та курортів на різні смаки. До того ж, у 2016 році у місті відкрився найбільший курортно-розважальний комплекс у світі - Dubai Parks and Resorts, який включає чотири тематичних парки, торгово-ресторанну і готельну зони.
3 місце – Сіетл
Місто Сіетл (США) оточене водою, горами і лісами, що робить його ідеальним для любителів активного відпочинку. Близько 900 тисяч туристів вирушають у місто, щоб здійснити подорож на круїзних лайнерах.
2 місце – Лас-Вегас
Місто у США, яке називають столицею розваг, у 2015 році відвідало близько 42 млн туристів. Тут діє близько 150 готелів та мотелів.
1 місце – Куба
За правління нового уряду Куба поступово починає приваблювати все більше нових туристів. І не дарма, адже у цій країні є близько 253 національні пам’ятки та 7 об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.