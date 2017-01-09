Пять человек замерзли в Ровенской области
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 9 января. УНН. Мертвыми пятерых мужчин с признаками переохлаждения обнаружили в течение 8 января в Ровенской области. Об этом сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.
Во всех случаях умершие не имели признаков насильственной смерти и вели асоциальный образ жизни.
В частности, в райцентре Дубно нашли мертвым 50-летнего мужчину. По словам полиции, он злоупотреблял спиртными напитками.
Замерзшим на улице нашли 54-летнего жителя села Здовбица Здолбунивского района. А в Корецком районе обнаружили мертвого жителя села Свитанок рядом с дорогой.
Еще два человека замерзли в райцентре Сарны.
Напомним, за сутки в результате непогоды замерзли два человека.