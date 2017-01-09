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Пять человек замерзли в Ровенской области

Пять человек замерзли в Ровенской области

Киев • УНН

 • 11617 просмотра

РОВНО-КИЕВ. 9 января. УНН. Мертвыми пятерых мужчин с признаками переохлаждения обнаружили в течение 8 января в Ровенской области. Об этом сообщили корреспонденту УНН в отделе коммуникации управления НП в Ровенской области.

Во всех случаях умершие не имели признаков насильственной смерти и вели асоциальный образ жизни.

В частности, в райцентре Дубно нашли мертвым 50-летнего мужчину. По словам полиции, он злоупотреблял спиртными напитками.

Замерзшим на улице нашли 54-летнего жителя села Здовбица Здолбунивского района. А в Корецком районе обнаружили мертвого жителя села Свитанок рядом с дорогой.

Еще два человека замерзли в райцентре Сарны.

Напомним, за сутки в результате непогоды замерзли два человека.

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