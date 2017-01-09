П'ятеро осіб замерзли на Рівненщині
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 9 січня. УНН. Мертвими п'ятьох чоловіків з ознаками переохолодження виявили протягом 8 січня на Рівненщині. Про це повідомили повідомили кореспонденту УНН у відділі комунікаціі управління НП у Рівненській області.
У всіх випадках померлі не мали ознак насильницької смерті та вели асоціальний спосіб життя.
Зокрема, в райцентрі Дубно знайшли мертвим 50-річного чоловіка. За словами поліції, він зловживав спиртними напоями.
Замерзлим на вулиці знайшли 54-річного жителя села Здовбиця Здолбунівського району. А у Корецькому районі виявили мертвого жителя села Світанок поряд з дорогою.
Ще двоє осіб замерзли в райцентрі Сарни.
Нагадаємо, за добу внаслідок негоди замерзли двоє людей.