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15 марта, 19:03 • 113079 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 160421 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 134207 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 126971 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 110802 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104474 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100779 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Пьяный прохожий выстрелил в ремонтника в Харькове

Пьяный прохожий выстрелил в ремонтника в Харькове

Киев • УНН

 • 7290 просмотра

КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киевском районе Харькова на улице Академика Павлова нетрезвый прохожий выстрелил в руку работнику, который выполнял ремонтные работы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.

Предварительно установлено, что мужчина находился в нетрезвом состоянии, переходил на красный свет. Ему сделали замечание, завязался конфликт. Тогда мужчина выстрелил из пистолета в руку 25-летнего работника. Мужчинам удалось удерживать злоумышленника до приезда правоохранителей.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и устанавливаются все обстоятельства.

Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.

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