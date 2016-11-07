Пьяный прохожий выстрелил в ремонтника в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. В Киевском районе Харькова на улице Академика Павлова нетрезвый прохожий выстрелил в руку работнику, который выполнял ремонтные работы. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Харьковской области.
Предварительно установлено, что мужчина находился в нетрезвом состоянии, переходил на красный свет. Ему сделали замечание, завязался конфликт. Тогда мужчина выстрелил из пистолета в руку 25-летнего работника. Мужчинам удалось удерживать злоумышленника до приезда правоохранителей.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции и устанавливаются все обстоятельства.
Решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований.