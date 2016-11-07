П'яний перехожий вистрілив в ремонтника у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. У Київському районі Харкова на вулиці Академіка Павлова нетверезий перехожий вистрілив в руку працівнику, який виконував ремонтні роботи. Про це УНН повідомили в прес-службі поліції Харківської області.
Попередньо встановлено, що чоловік перебував у нетверезому стані, переходив на червоне світло. Йому зробили зауваження, зав’язався конфлікт. Тоді чоловік вистрілив з пістолету у руку 25-річного працівника. Чоловікам вдалося утримувати зловмисника до приїзду правоохоронців.
На місці події працює слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та встановлюються усі обставини.
Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань.