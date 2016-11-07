П'яний перехожий вистрілив в ремонтника у Харкові

Попередньо встановлено, що чоловік перебував у нетверезому стані, переходив на червоне світло. Йому зробили зауваження, зав’язався конфлікт. Тоді чоловік вистрілив з пістолету у руку 25-річного працівника. Чоловікам вдалося утримувати зловмисника до приїзду правоохоронців.

На місці події працює слідчо-оперативна група Київського відділу поліції та встановлюються усі обставини.

Вирішується питання про внесення факту події до Єдиного реєстру досудових розслідувань.