"ПС" не собирается сегодня блокировать Лукьяновское СИЗО и Святошинский райсуд

"Блокировать (Лукьяновское - ред.) СИЗО мы сегодня не будем. Зато пойдем сразу в суд, наблюдать за тем, как происходит этот процесс. И одна из наших задач, которую мы поставили, - обратить внимание общества на суды над этими Беркутом , что они фантастически затягиваются и никто до сих пор не наказан за преступления Майдана, мы обратили внимание людей на то, что происходит. Что будет сегодня, будем смотреть по ситуации, конкретных планов нет ", - отметил А.Скоропадский.

На уточнение корреспондента УНН, собираются сегодня представители "Правого сектора" блокировать вход в Святошинский райсуд, А.Скоропадский ответил: "Пока не собираемся".

Напомним, Святошинский районный суд Киева рассматривает уголовное производство по обвинению экс-беркутовцев Сергея Зинченко, Павла Аброськина, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского в расстреле активистов Евромайдана.

по данным ГПУ, по состоянию на 10 февраля 2016 года в рамках уголовных производств по убийствам 48 активистов, покушений на убийства 80 активистов сообщено 25 подозрений экс-беркутовцам.

Ранее сообщалось, что с 22 экс-бойцов "Беркута" в розыске находится 18 человек, ведь остальные - под стражей.

Как сообщал УНН, Святошинский районный суд Киева решил допросить экс-президента Виктора Януковича и экс-командующего внутренних войск МВД Станислава Шуляка в режиме видеоконференцсвязи в рамках уголовного производства по обвинению пяти экс-беркутовцев в расстреле активистов Майдана.

Видеодопит был назначен на 25 ноября. Виктор Янукович появился для дачи показаний через видеосвязь в Ростовский суд в РФ.

Экс-беркутовцев не было доставлено в суд. Выезд из Лукьяновского СИЗО, где их удерживали, заблокировали активисты.

Суд перенес заседание на 28 ноября.