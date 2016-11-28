"ПС" не збирається сьогодні блокувати Лук'янівське СІЗО і Святошинський райсуд

"Блокувати (Лук'янівське - ред.) СІЗО ми сьогодні не будемо. Зате підемо відразу до суду, спостерігати за тим, як відбувається цей процес. І одну з наших задач, яку ми поставили, – звернути увагу суспільства на суди над цими беркутівцями, що вони фантастично затягуються і ніхто й досі не покараний за злочини Майдану, ми звернули увагу людей на те, що відбувається. Що буде сьогодні, будемо дивитись по ситуації, конкретних планів немає", - зазначив А.Скоропадський.

На уточнення кореспондента УНН, чи збираються сьогодні представники "Правого сектору" блокувати вхід до Святошинського райсуду, А.Скоропадський відповів: "Поки не збираємось".

Нагадаємо, Святошинський районний суд Києва розглядає кримінальне провадження за обвинуваченням екс-беркутівців Сергія Зінченка, Павла Аброськіна, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури та Олега Янишевського у розстрілі активістів Євромайдану.

за даними ГПУ, станом на 10 лютого 2016 року у межах кримінальних проваджень щодо вбивств 48 активістів, замахів на вбивства 80 активістів повідомлено 25 підозр екс-беркутівцям.

Раніше повідомлялося, що з 22 екс-бійців “Беркуту” у розшуку перебуває 18 осіб, адже інші - під вартою.

Як повідомляв УНН, Святошинський районний суд Києва вирішив допитати екс-президента Віктора Януковича та екс-командувача внутрішніх військ МВС Станіслава Шуляка у режимі відеоконференцзв’язку у межах кримінального провадження за обвинуваченням п’яти екс-беркутівців у розстрілі активістів Майдану.

Відеодопит був призначений на 25 листопада. Віктор Янукович з'явився для дачі свідчень через відеозв'язок до Ростовського суду у РФ.

Екс-беркутівців не було доставлено до суду. Виїзд з Лук'янівського СІЗО, де їх утримували, заблокували активісти.

Суд переніс засідання на 28 листопада.