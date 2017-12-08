Проезд в маршрутке в столице подорожает до 8-9 грн
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Подорожание топлива спровоцирует рост цен за проезд в маршрутках столицы и пригорода. Об этом сообщил член Ассоциации перевозчиков Киева Юрий Артеменко, передает УНН со ссылкой на журнал "Новое Время".
По его словам, проезд в маршрутках столицы подымется с 5-6 грн до 8-9. Стоимость пригородных рейсов вырастет с 12-16 грн до 20.
Отмечается, что цена литра бензина марки А-95 с начала осени выросла на 12% - до 28 грн за литр. Стоимость дизтоплива увеличилась на 14,6% - до 26 грн.
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"Это самая большая прибавка, которую демонстрировали цены на стелах АЗС с этом году" - утверждает издание.
Напомним, за последний месяц в Украине подорожание бензина и ДТ в рознице составило около 5%. Согласно прогнозам экспертов, тенденция к росту цен на топливо может сохраниться до конца года.
При этом, как отмечают аналитики, наименее заинтересованы в подорожании топлива операторы рынка.
Среди причин роста цен на стелах называют: подорожание нефти, ослабление гривны, временная остановка одного из украинских НПЗ и блокада Нововолынского терминала, через который отгружается топливо.