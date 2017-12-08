Проїзд у маршрутці в столиці подорожчає до 8-9 грн

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Подорожчання палива спровокує зростання цін за проїзд в маршрутках столиці та передмістя. Про це повідомив член Асоціації перевізників Києва Юрій Артеменко, передає УНН з посиланням на журнал "Новий Час".