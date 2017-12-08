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Проїзд у маршрутці в столиці подорожчає до 8-9 грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Подорожчання палива спровокує зростання цін за проїзд в маршрутках столиці та передмістя. Про це повідомив член Асоціації перевізників Києва Юрій Артеменко, передає УНН з посиланням на журнал "Новий Час".

За його словами, проїзд у маршрутках столиці підніметься з 5-6 грн до 8-9. Вартість приміських рейсів зросте з 12-16 грн до 20.

Відзначається, що ціна літра бензину марки А-95 з початку осені зросла на 12% - до 28 грн за літр. Вартість дизпалива збільшилася на 14,6% - до 26 грн.

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"Це найбільша прибавка, яку демонстрували ціни на стелах АЗС з цього року" - стверджує видання.

Нагадаємо, за останній місяць в Україні подорожчання бензину і ДТ в роздробі склало близько 5%. Згідно з прогнозами експертів, тенденція до зростання цін на паливо може зберегтися до кінця року.

При цьому, як відзначають аналітики, найменш зацікавлені у подорожчанні палива оператори ринку.

Серед причин зростання цін на стелах називають: подорожчання нафти, ослаблення гривні, тимчасова зупинка одного з українських НПЗ і блокада Нововолинського терміналу, через який відвантажується паливо.

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