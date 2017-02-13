В течение недели на пожарах в Украине погибло 60 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На прошлой неделе, с 05.02 по 12.02, на пожарах в Украине погибло 60 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
"Ликвидировано 998 пожаров, спасено на пожарах 51 человек и не допущено уничтожение огнем 564 зданий и 37 ед. техники. На пожарах погибло 60 человек, ориентировочные убытки, по оперативным данным, составляют 6 млн 320 тыс. грн ", - сказано в сообщении.
Также сообщается, что в течение недели пиротехники изъяли и уничтожили 679 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.
Кроме того, в течение недели на водных объектах погибло 3 человека.
Как сообщал УНН, в пожаре в Херсонской области погибли три человека.