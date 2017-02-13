Протягом тижня на пожежах в Україні загинуло 60 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. Впродовж минулого тижня, з 05.02 по 12.02, на пожежах в Україні загинуло 60 людей. Про це УНН повідомили в прес-службі ДСНС України.
“Ліквідовано 998 пожеж, врятовано на пожежах 51 особу та не допущено знищення вогнем 564 будівель і 37 од. техніки. На пожежах загинуло 60 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 320 тис. грн”, — сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що впродовж тижня піротехніки вилучили та знищили 679 вибухонебезпечних предметів часів минулих війн.
Окрім того, протягом тижня на водних об’єктах загинуло 3 особи.
Як повідомляв УНН, в пожежі на Херсонщині загинуло троє осіб.