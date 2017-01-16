В течение прошлого года в Украине от преступности пострадали почти полмиллиона человек - Г. Москаль

В сообщении говорится, что от рук преступников погибли 6 тысяч 988 человек от грабежей и разбоев пострадали 25 тысяч 870 человек, от мошенничества - 38 тысяч 13 человек, а от краж - 276 тысяч 807 человек. Из общего числа лиц, пострадавших от преступников, 27 тысяч 823 - это люди пожилого возраста и инвалиды 1-2 группы, 4 тысяч 838 - несовершеннолетние, а 2 тысячи 362 - малолетние дети и подростки до 14 лет.

"Все это данные официальной статистики, которую по понятным причинам никто не спешит обнародовать. Приведенные цифры свидетельствуют, что такого разгула преступности, как сейчас, в Украине не было ни во времена СССР, ни за весь период независимости. А причина в том, что в результате неумелой реформы, проведенной госпожой Хатией Деканоидзе, с МВД было полностью вымыто профессиональное ядро ​​опытных оперативников. Сейчас ловить мошенников, грабителей, разбойников или карманных воров в Украине практически некому ", - заявляет Геннадий Москаль.

Также он отметил, что иностранцев, которые стали объектами преступников в Украине в прошлом году, было 2 тысячи 464, а представителей средств массовой информации - 234.