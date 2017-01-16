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Протягом минулого року в Україні від злочинності потерпіли майже півмільйона осіб – Г.Москаль

Протягом минулого року в Україні від злочинності потерпіли майже півмільйона осіб – Г.Москаль

Київ • УНН

 • 7829 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 16 січня. УНН. Протягом 2016 року в Україні від злочинності потерпіли 444 тисячі 617 осіб, із них 187 тисяч 620 – від тяжких і особливо тяжких злочинів. Такі статистичні дані оприлюднив сьогодні, 16 січня, голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль на своєму персональному сайті, передає УНН.

У повідомленні йдеться, що від рук злочинців загинули 6 тисяч 988 людей, від грабунків і розбоїв потерпіли 25 тисяч 870 осіб, від шахрайств — 38 тисяч 13 людей, а від крадіжок — 276 тисяч 807 осіб. Із загального числа осіб, що потерпіли від злочинців, 27 тисяч 823 — це люди похилого віку та інваліди 1-2 групи, 4 тисячі 838 — неповнолітні, а 2 тисячі 362 — малолітні діти та підлітки до 14 років.

“Усе це дані офіційної статистики, яку зі зрозумілих причин ніхто не поспішає оприлюднювати. Наведені цифри свідчать, що такого розгулу злочинності, як зараз, в Україні не було ні в часи СРСР, ні за весь період незалежності. А причина в тому, що внаслідок недолугої реформи, проведеної пані Хатією Деканоїдзе, з МВС було повністю вимите професійне ядро досвідчених оперативників. Зараз ловити шахраїв, грабіжників, розбійників чи кишенькових крадіїв в Україні практично нікому”, — заявляє Геннадій Москаль.

Також він зазначив, що іноземців, які стали об’єктами злочинців в Україні минулого року, було 2 тисячі 464, а представників засобів масової інформації — 234.

 

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