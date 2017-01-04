Проректор Киевской государственной академии водного транспорта "погорел" на взятке
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Киеве правоохранители разоблачили проректора Киевской государственной академии водного транспорта на получении неправомерной выгоды. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.
В среду, 4 января правоохранители разоблачили на получении неправомерной выгоды первого проректора Киевской государственной академии водного транспорта им. гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Проректор требовал 25 тыс. грн от гражданина за содействие в зачислении его на II курс заочной формы обучения при переводе в академию с другого вуза.
Служащего задержано сразу после получения им второй части оговоренной суммы денежных средств.
Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 3 ст. 368 принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.
Продолжаются первоочередные следственные действия.