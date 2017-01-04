Проректор Київської державної академії водного транспорту “погорів” на хабарі

У середу, 4 січня правоохоронці викрили на одержанні неправомірної вигоди першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Проректор вимагав 25 тис. грн від громадянина за сприяння в зарахуванні його на ІІ курс заочної форми навчання при переведенні до академії з іншого вищого навчального закладу.

Службовця затримано одразу після одержання ним другої частини обумовленої суми грошових коштів.

Відомості про подію внесено до ЄРДР за ч. 3 ст. 368 прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) ККУ.

Тривають першочергові слідчі дії.