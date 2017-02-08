Промпродукция в январе подешевела на 0,3%

"Цены производителей промышленной продукции в январе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем снизились на 0,3%, с января 2016 года - выросли на 36,8%", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в добывающей промышленности и разработке карьеров в январе продукция подорожала на 8,8%, в частности, в добыче сырой нефти - на 28,7%, железных руд - на 11,4%, каменного угля - на 7 7%, камня, песка и глины - на 4,2%.

Цены на продукцию перерабатывающей промышленности повысились на 2,7%, в т.ч. в производстве химических веществ и химической продукции - на 5,5%, автотранспортных средств, прицепов и полу-прицепов - на 5,0%, кокса и продуктов нефтепереработки - на 4,6%, металлургическом производстве, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 3,8%, компьютеров, электронной и оптической продукции - на 2,8%, основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов, а также электрооборудования - на 2,0%.

В производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий произошло подорожание продукции на 1,3%. При этом в производстве молочных продуктов рост цен составил 3,5%, напитков - 2,7%, масла и животных жиров - 2,5%, продуктов мукомольно-крупяной промышленности - 1,7%, хлеба, хлебобулочных и мучных изделий - 1,5%. В то же время в производстве табака зафиксировано снижение цен на 3,7%, сахара - на 0,6%.

В поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха цены снизились на 12,6% за счет удешевления электроэнергии на 13,8%. В то же время цены на теплоэнергию выросли на 1,0%.

Добавим, данные указаны без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Напомним, потребительская инфляция за год выросла на 12,6%.