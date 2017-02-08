Промпродукція у січні подешевшала на 0,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. Ціни виробників промислової продукції в січні знизилися на 0,3% до попереднього місяця, а в порівнянні із січнем 2016 року - зросли на 36,8%. Про це свідчать дані Держстатистики, передає УНН.
"Ціни виробників промислової продукції в січні 2017 року порівняно з попереднім місяцем знизилися на 0,3%, із січнем 2016 року – зросли на 36,8%", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у добувній промисловості і розробленні кар’єрів у січні продукція подорожчала на 8,8%, зокрема, у добуванні сирої нафти – на 28,7%, залізних руд – на 11,4%, кам’яного вугілля – на 7,7%, каменю, піску та глини – на 4,2%.
Ціни на продукцію переробної промисловості підвищилися на 2,7%, у т.ч. у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції – на 5,5%, автотранспортних засобів, причепів і напів-причепів – на 5,0%, коксу та продуктів нафтоперероблення – на 4,6%, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин та устатковання – на 3,8%, комп’ютерів, електронної та оптичної продукції – на 2,8%, основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів, а також електричного устатковання – на 2,0%.
У виробництві харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів відбулося подорожчання продукції на 1,3%. При цьому у виробництві молочних продуктів зростання цін становило 3,5%, напоїв – 2,7%, олії та тваринних жирів – 2,5%, продуктів борошномельно-круп’яної промисловості – 1,7%, хліба, хлібобулочних і борошняних виробів – 1,5%. У той же час у виробництві тютюну зафіксовано зниження цін на 3,7%, цукру – на 0,6%.
У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря ціни знизилися на 12,6% за рахунок здешевлення електроенергії на 13,8%. У той же час ціни на теплоенергію зросли на 1,0%.
Додамо, дані вказані без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.
Нагадаємо, споживча інфляція за рік зросла на 12,6%.