Прокуроры будут ходатайствовать о домашнем аресте для Саакашвили - Сарган

"Прокуроры ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета", - написала она.

Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" Михаила Саакашвили задержали . Ранее УНН сообщил со ссылкой на источник, задержание произошло в помещении действующего чиновника полиции.