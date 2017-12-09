Прокуроры будут ходатайствовать о домашнем аресте для Саакашвили - Сарган
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Прокуроры будут ходатайствовать о домашнем аресте для Саакашвили, об этом на своей странице в Facebook пресс-секретарь Генерального прокурора Лариса Сарган
"Прокуроры ходатайствовать перед судом об избрании меры пресечения для задержанного Саакашвили в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета", - написала она.
Напомним, лидера партии "Движение Новых сил" Михаила Саакашвили задержали . Ранее УНН сообщил со ссылкой на источник, задержание произошло в помещении действующего чиновника полиции.