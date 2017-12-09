Прокурори клопотатимуть про домашній арешт для Саакашвілі - Сарган
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Прокурори клопотатимуть про домашній арешт для Саакашвілі, про це на своїй сторінці у Facebook речниця Генерального прокурора Лариса Сарган
"Прокурори клопотатимуть перед судом про обрання запобіжного заходу для затриманого М. Саакашвілі у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету," - написала вона.
Нагадаємо, лідера партії “Рух Нових Сил” Міхеїла Саакашвілі затримали. Раніше УНН повідомив, з посиланням на джерело, що затримання відбулося у помешканні діючого посадовця поліції.