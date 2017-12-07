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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 89538 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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05:39 • 60881 просмотра

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 108804 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 110122 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129048 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106112 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107851 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Прокуратура пожаловалась в ВСП на судью, который рассматривал дело лагеря "Виктория"

Прокуратура пожаловалась в ВСП на судью, который рассматривал дело лагеря "Виктория"

Киев  •  УНН

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ОДЕССА-КИЕВ. 7 декабря. УНН. Прокуратура Одеськой области направила в Высший совет правосудия жалобу в отношении судьи Приморского районного суда г.Одессы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ведомства.

Основанием для обращения прокуратуры стало нарушение судьей норм процессуального права при рассмотрении ходатайств в уголовном производстве о пожаре в лагере “Виктория”, в части внесения залога директором учреждения.

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“Прокуратура акцентирует внимание на умышленном существенном нарушении законодательства, которое препятствует участникам судебного процесса реализовать процессуальные права и выполнить свои обязанности, а также нарушение принципов гласности и открытости судебного заседания, которое проявилось в произнесении мотивировочной части решения по мере пресечения при отсутствии участников процесса. В связи с этим в соответствии с Законом Украины „О судоустройстве и статусе судей“ прокуратура области ставит вопрос перед Высшим советом правосудия о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Приморского районного суда г.Одессы”, — говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября Приморский суд Одессы продлил срок содержания под стражей подозреваемому директору лагеря “Виктория”, но наряду с этим определил залог в размере 128 тыс. грн.

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