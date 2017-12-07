Прокуратура пожаловалась в ВСП на судью, который рассматривал дело лагеря "Виктория"
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 7 декабря. УНН. Прокуратура Одеськой области направила в Высший совет правосудия жалобу в отношении судьи Приморского районного суда г.Одессы. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ведомства.
Основанием для обращения прокуратуры стало нарушение судьей норм процессуального права при рассмотрении ходатайств в уголовном производстве о пожаре в лагере “Виктория”, в части внесения залога директором учреждения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директора лагеря “Виктория” вернули обратно в СИЗО
“Прокуратура акцентирует внимание на умышленном существенном нарушении законодательства, которое препятствует участникам судебного процесса реализовать процессуальные права и выполнить свои обязанности, а также нарушение принципов гласности и открытости судебного заседания, которое проявилось в произнесении мотивировочной части решения по мере пресечения при отсутствии участников процесса. В связи с этим в соответствии с Законом Украины „О судоустройстве и статусе судей“ прокуратура области ставит вопрос перед Высшим советом правосудия о привлечении к дисциплинарной ответственности судьи Приморского районного суда г.Одессы”, — говорится в сообщении.
Напомним, 15 ноября Приморский суд Одессы продлил срок содержания под стражей подозреваемому директору лагеря “Виктория”, но наряду с этим определил залог в размере 128 тыс. грн.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Директора детского лагеря “Виктория” отстранили от должности