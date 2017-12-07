Прокуратура поскаржилася до ВРП на суддю, який розглядав справу табору "Вікторія"
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 7 грудня. УНН. Прокуратура Одеської області направила до Вищої ради правосуддя скаргу стосовно судді Приморського районного суду м. Одеси. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі відомства.
Підставою для звернення прокуратури стало порушення суддею норм процесуального права під час розгляду клопотань у кримінальному проваджені щодо пожежі у таборі “Вікторія”, у частині внесення застави директором установи.
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“Прокуратура наголошує на умисному істотному порушенні законодавства, що перешкоджає учасникам судового процесу реалізувати процесуальні права та виконати свої обов’язки, а також порушення засад гласності та відкритості судового засідання, що виявилося у проголошенні мотивувальної частини рішення по запобіжному заходу за відсутності учасників процесу тощо. У зв’язку з цим відповідно до Закону України “Про судоустрій та статус суддів” прокуратура області ставить питання перед Вищою радою правосуддя про притягнення до дисциплінарної відповідальності судді Приморського районного суду м. Одеси“,- йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 15 листопада Приморський суд м.Одеси продовжив термін утримання під вартою підозрюваному директору табору “Вікторія”, але поряд із цим визначив заставу у розмірі 128 тис. грн.
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