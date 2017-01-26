Прогресса со стороны РФ по "дорожной карте" по Донбассу на сегодня нет - МИД

"Очевидно прогресса нет, все зависит от политической воли Российской Федерации", - подчеркнула она.

М.Беца подчеркнула, что Украина заинтересована в мире и деэскалации конфликта на Донбассе.

Вместе с тем, отметила она, украинская сторона не увидела ни одного шага со стороны Российской Федерации в течение 2,5 лет с момента подписания минских договоренностей, что российская сторона вообще готова к рассмотрению и установлению мира на Донбассе.