Прогресу з боку РФ щодо “дорожньої карти” по Донбасу на сьогодні немає - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. На сьогодні з боку Російської Федерації немає поступу стосовно “дорожньої карти” по Донбасу. Про це сказала на брифінгу речник МЗС Мар’яна Беца, передає кореспондент УНН.
“Очевидного прогресу немає, все залежить від політичної волі Російської Федерації”, — наголосила вона.
М.Беца підкреслила, що Україна зацікавлена в мирі і деескалації конфлікту на Донбасі.
Разом з тим, зазначила вона, українська сторона не побачила жодного кроку з боку Російської Федерації протягом 2,5 років з моменту підписання мінських домовленостей, що російська сторона взагалі готова до розгляду і встановлення миру на Донбасі.