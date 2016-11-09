Проект совместной оценки сотрудничества Военного комитета Украина-НАТО будет готов в декабре - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Проект совместной оценки сотрудничества в формате Военного комитета Украина-НАТО будет роздан всем членам в декабре этого года. Об этом шла речь во время второго раунда переговоров по формированию Совместной оценки выполнения плана с участием офицеров Генштаба ВСУ и офицеров Международного военного штаба НАТО, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"Как ожидается, проект Совместной оценки сотрудничества в формате Военного комитета Украина-НАТО будет передан на рассмотрение всем 28 членам НАТО в декабре этого года", - говорится в сообщении Минобороны.
В проекте совместной оценки, обработанном участниками переговоров, отмечается, что несмотря на оккупацию Крыма Российской Федерацией и ее очевидное привлечения к дестабилизации ситуации на Донбассе, политическое и военное руководство Украины настойчиво продолжает реформы в сферах безопасности и обороны.
В проекте документа также говорится о том, что имплементация стандартам НАТО, внедрение лучших практик и достижения совместимости с силами НАТО рассматриваются как главная цель, которая стоит перед Вооруженными Силами и силами безопасности Украины.