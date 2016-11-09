Проект совместной оценки сотрудничества Военного комитета Украина-НАТО будет готов в декабре - Минобороны

"Как ожидается, проект Совместной оценки сотрудничества в формате Военного комитета Украина-НАТО будет передан на рассмотрение всем 28 членам НАТО в декабре этого года", - говорится в сообщении Минобороны.

В проекте совместной оценки, обработанном участниками переговоров, отмечается, что несмотря на оккупацию Крыма Российской Федерацией и ее очевидное привлечения к дестабилизации ситуации на Донбассе, политическое и военное руководство Украины настойчиво продолжает реформы в сферах безопасности и обороны.

В проекте документа также говорится о том, что имплементация стандартам НАТО, внедрение лучших практик и достижения совместимости с силами НАТО рассматриваются как главная цель, которая стоит перед Вооруженными Силами и силами безопасности Украины.