Проект спільної оцінки співпраці Військового комітету Україна-НАТО буде готовий у грудні – Міноборони
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Проект спільної оцінки співпраці у форматі Військового комітету Україна-НАТО буде розданий всім членам Альянсу у грудні цього року. Про це йшлося під час другого раунду переговорів з формування Спільної оцінки виконання плану за участю офіцерів Генштабу ЗСУ та офіцерів Міжнародного військового штабу НАТО, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Як очікується, проект Спільної оцінки співпраці в форматі Військового комітету Україна-НАТО буде переданий на розгляд всім 28 членам НАТО у грудні цього року", - йдеться у повідомленні Міноборони.
У проекті спільної оцінки, опрацьованому учасниками переговорів, зазначається, що незважаючи на окупацію Криму Російською Федерацією та її очевидне залучення до дестабілізації ситуації на Донбасі, політичне та військове керівництво України наполегливо продовжує реформи у сферах безпеки і оборони.
У проекті документа також йдеться про те, що імплементація стандартів НАТО, впровадження кращих практик та досягнення сумісності з силами НАТО розглядаються як головна мета, яка стоїть перед Збройними Силами та силами безпеки України.