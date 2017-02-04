О высоком уровне лавинной опасности предупредили на Закарпатье

Кроме того, в Закарпатье ожидается продолжение умеренных осадков, местами до сильных (дождь, на высокогорье - мокрый снег). На реках будет содержаться повышенная водность с постепенным снижением уровней воды. В нижних течениях р.Латориця и Тиса в районе г. Чоп продолжится повышение уровней воды, вскрытие, ледоход: р.Латориця - Чоп на 2-2,5 метра, выход воды на пойму; Тиса - Чоп на 3,5-4,5 метра.

Также предупреждают о возможных подтоплениях сельхозугодий сел Сельцо, Заречье, Боржавское, Каменская, В. Комяты и автодороги Виноградово-Шаланки.

Напомним, в результате непогоды и таяния снега в Закарпатье затопило ряд дворов.