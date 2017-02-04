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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 52451 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Про високий рівень лавинної небезпеки попередили на Закарпатті

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 4 лютого. УНН. Протягом 4-5 лютого у високогір’ї та гірських районах Закарпатської області оголошується ІV —високий — рівень лавинної небезпеки, який передбачає загрозу зсувів снігу на автошляхи. Про це йдеться у повідомленні УДСНС у Закарпатській області, передає УНН.

Про високий рівень лавинної небезпеки попередили на Закарпатті

Окрім того, на Закарпатті очікується продовження помірних опадів, місцями до сильних (дощ, на високогір’ї - мокрий сніг). На річках буде утримуватися підвищена водність з поступовим зниженням рівнів води. У нижніх течіях р.Латориця та р.Тиса в районі м.Чоп продовжиться підвищення рівнів води, скресання, льодохід: р.Латориця – м.Чоп на 2-2,5 метри, вихід води на заплаву; р.Тиса – м.Чоп на 3,5-4,5 метри.

Також попереджають про можливі підтоплення сільгоспугідь сіл Сільце, Заріччя, Боржавське, Камянське, В.Комяти та автошляху Виноградів-Шаланки.

Нагадаємо, внаслідок негоди та танення снігу на Закарпатті затопило низку дворів.

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