Присуждена Нобелевская премия по экономике: детали

Детали

Карду награда будет вручена за “за его эмпирический вклад в экономику труда”. Ангрист и Имбенс получат вторую половину премии “за их методологический вклад в анализ причинно-следственных связей”.

“Лауреаты этого года... представили новый взгляд на рынок труда и показали, какие выводы о причине и следствии можно сделать из природных экспериментов. Их подход был распространен на другие области и произвел революцию в эмпирических исследованиях”, — говорится в пресс-релизе комитета.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens.#NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

Ранее

В 2020 году премию по экономике присудили Полу Милгрому и Роберту Уилсону за развитие теории аукционов и изобретение новых форматов аукционов. Лауреаты исследовали, как работают аукционы, и разрабатывали новые форматы проведения аукционов для продажи товаров и услуг, которые трудно продавать с помощью традиционных методов.

Нобелевская премия-2021

В нынешнем году Нобелевская неделя началась 4 октября, в понедельник: были объявлены лауреаты премии по физиологии и медицине. Ими стали американские ученые Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян, чьи работы позволили ученым понять, как инициируются нервные импульсы, которые позволяют людям воспринимать окружающий мир и адаптироваться к нему, и использовать знания для разработки методов лечения широкого спектра заболеваний.

5 октября было объявлено о присуждении половины Нобелевской премии по физике за работы по моделированию климата Земли (немцу Клаусу Хассельманну и американцу Сюкуро Манабе), и второй половины “за открытие того, как беспорядочность и флуктуации взаимодействуют в физических системах — в масштабах от атомных до планетарных” (итальянцу Джорджо Паризи).

6 октября премию по химии присудили Беньямину Листу и Дэвиду Макмиллану за развитие асимметричного органокатализа.

7 октября лауреатом премии по литературе стал британский писатель занзибарского происхождения Абдулразак Гурна.

8 октября нобелевский комитет присудил Нобелевскую премию мира главному редактору “Новой газеты” Дмитрию Муратову и филиппинской журналистке Марии Рессе.