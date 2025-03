Присуджено Нобелівську премію з економіки: деталі

Деталі

Карду нагорода буде вручена за “за його емпіричний внесок в економіку праці”. Ангріст і Імбенс отримають другу половину премії “за їхній методологічний внесок в аналіз причинно-наслідкових зв’язків”.

“Лауреати цього року... представили новий погляд на ринок праці і показали, які висновки про причину і наслідок можна зробити з природних експериментів. Їхній підхід був поширений на інші області і зробив революцію в емпіричних дослідженнях”, — йдеться у прес-релізі комітету.

BREAKING NEWS:

The 2021 Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel has been awarded with one half to David Card and the other half jointly to Joshua D. Angrist and Guido W. Imbens. #NobelPrize pic.twitter.com/nkMjWai4Gn

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 11, 2021

Раніше

У 2020 році премію з економіки присудили Полу Мілгрому і Роберту Вілсону за розвиток теорії аукціонів і винахід нових форматів аукціонів. Лауреати досліджували, як працюють аукціони, і розробляли нові формати проведення аукціонів для продажу товарів і послуг, які важко продавати за допомогою традиційних методів.

Нобелівська премія-2021

У нинішньому році Нобелівський тиждень почався 4 жовтня, у понеділок: були оголошені лауреати премії з фізіології і медицини. Ними стали американські вчені Девід Джуліус і Ардем Патапутян, чиї роботи дозволили вченим зрозуміти, як ініціюються нервові імпульси, які дозволяють людям сприймати навколишній світ і адаптуватися до нього, і використовувати знання для розробки методів лікування широкого спектру захворювань.

5 жовтня було оголошено про присудження половини Нобелівської премії з фізики за роботи по моделюванню клімату Землі (німцеві Клаусу Хассельманну і американцеві Сюкуро Манабе), і другої половини “за відкриття того, як безладність і флуктуації взаємодіють в фізичних системах — в масштабах від атомних до планетарних” (італійцеві Джорджо Парізі).

6 жовтня премію з хімії присудили Беньяміну Лісту і Девіду Макміллану за розвиток асиметричного органокаталізу.

7 жовтня лауреатом премії з літератури став британський письменник занзібарського походження Абдулразак Гурна.

8 жовтня нобелівський комітет присудив Нобелівську премію миру головному редактору “Новой газеты” Дмитру Муратову і філіппінській журналістці Марії Рессо.