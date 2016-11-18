Приоритетными для Дж.Керри на ближайшие месяцы будут вопросы Сирии и Украины - госдеп США
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Приоритетными для государственного секретаря США Джонна Керри на ближайшие месяцы будут вопросы Сирии и Украины в частности. Об этом во время брифинга сообщил представитель госдепа США Джон Кирби, передает УНН.
"Конфликт в Сирии, безусловно, будет и в дальнейшем доминирующим для секретаря (Джона Керри - ред.) в течение следующих двух месяцев. Очевидно, продолжит быть в поле нашего внимания Парижское соглашение и изменение климата... Международная торговля и экономическое развитие, очевидно, будет оставаться ключевым направлением секретаря в течение следующих нескольких месяцев. И, очевидно, ситуация в Украине и в Европе будет по-прежнему доминирующей в его повестке дня", - сказал Дж.Кирби.
Также он указал, что уделят внимание ситуации в Йемене и вопросу мирного урегулирования конфликта в стране и предоставлению гуманитарной помощи тем, кто остро в ней нуждается.