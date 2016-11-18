Пріоритетними для Дж.Керрі на найближчі місяці будуть питання Сирії і України - держдеп США
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Пріоритетними для державного секретаря США Джона Керрі на найближчі місяці будуть питання Сирії та України зокрема. Про це під час брифінгу повідомив під час брифінгу представник держдепу США Джон Кірбі, передає УНН.
"Конфлікт в Сирії, безумовно, буде і надалі бути домінуючими для секретаря (Джона Керрі - ред.) протягом наступних двох місяців. Очевидно, продовжить бути у полі нашої уваги Паризька угода і зміна клімату... Міжнародна торгівля і економічний розвиток, очевидно, буде залишатися ключовим напрямком секретаря протягом наступних декількох місяців. І, очевидно, ситуація в Україні і в Європі буде як і раніше домінуючою в його порядку денному", - сказав Дж.Кірбі.
Також він вказав, що буде приділено увагу ситуації в Ємені і питанню мирного врегулювання конфлікту в країні та надання гуманітарної допомоги тим, хто гостро її потребує.