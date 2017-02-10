Пограничники задержали женщину, которая собирала сведения о военных
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Женщину, которая возможно причастна к сбору сведений об украинских военных, задержали пограничники Донецкого отряда на линии разграничения. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, отмечается, что 31-летняя жительница Донецка направлялась с неподконтрольной территории через КПВВ "Новотроицкое", якобы для получения социальной помощи в Волновахе.
"В ходе прохождения контроля на женщину сработала база данных правоохранительных органов. Выяснилось, что она может быть причастна к деятельности незаконных вооруженных формирований, при этом активно собирает сведения о расположении подразделений украинских военных в районе проведения антитеррористической операции и занимается антиукраинской пропагандой", - сказано в сообщении.
Сейчас проводятся фильтрационные мероприятия. Планируется передача гражданки сотрудникам СБУ.
Как сообщал УНН, житомирские пограничники задержали фуру с радиоактивным грузом.