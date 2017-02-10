Пограничники задержали женщину, которая собирала сведения о военных

Так, отмечается, что 31-летняя жительница Донецка направлялась с неподконтрольной территории через КПВВ "Новотроицкое", якобы для получения социальной помощи в Волновахе.

"В ходе прохождения контроля на женщину сработала база данных правоохранительных органов. Выяснилось, что она может быть причастна к деятельности незаконных вооруженных формирований, при этом активно собирает сведения о расположении подразделений украинских военных в районе проведения антитеррористической операции и занимается антиукраинской пропагандой", - сказано в сообщении.

Сейчас проводятся фильтрационные мероприятия. Планируется передача гражданки сотрудникам СБУ.

Как сообщал УНН, житомирские пограничники задержали фуру с радиоактивным грузом.