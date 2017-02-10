Прикордонники затримали жінку, яка збирала відомості про військових

Так, зазначається, що 31-річна жителька Донецька прямувала з непідконтрольної території через КПВВ “Новотроїцьке”, начебто для отримання соціальної допомоги у Волновасі.

“У ході проходження контролю на жінку спрацювала база даних правоохоронних органів. З’ясувалось, що вона може бути причетною до діяльності незаконних збройних формувань, при цьому активно збирає відомості про розташування підрозділів українських військових в районі проведення антитерористичної операції і займається антиукраїнською пропагандою”, — скзаан оу повідомленні.

Нразі проводяться фільтраційні заходи. Планується передача громадянки співробітникам СБУ.

Як повідомляв УНН, житомирські прикордонники затримали фуру із радіоактивним вантажем.