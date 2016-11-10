Пограничники задержали в Луганской области женщину, которая работала на террористов

Вблизи населенного пункта "Меловое" пограничники остановили автомобиль "ВАЗ", в котором находились четыре человека. Во время проверки документов среди пассажиров обнаружили 32-летнюю женщину, жительницу Луганска, которую разыскивали правоохранительные органы.

Задержанная рассказала, что с момента захвата террористами власти в Свердловске и до ноября 2015 года работала в изоляторе временного содержания задержанных, активно обучалась военному мастерству у российских наемников.

Задержанная передана представителям СБУ для проведения дальнейших следственных действий.