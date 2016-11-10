Прикордонники затримали на Луганщині жінку, яка працювала на терористів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Луганщині прикордонники затримали 32-річну жінку, яка в складі терористів працювала в ізоляторі тимчасового тримання затриманих. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
Поблизу населеного пункту “Мілове” прикордонники зупинили автомобіль “ВАЗ”, в якому знаходились чотири особи. Під час перевірки документів серед пасажирів виявили 32-річну жінку, жительку Луганська, яку розшукували правоохоронні органи.
Затримана розповіла, що з моменту захоплення терористами влади в Свердловську та до листопада 2015 року працювала в ізоляторі тимчасового тримання затриманих, активно брала участь у навчанні з військової майстерності, заняття з якої проводили російські найманці.
Наразі затриману передано представникам СБУ для проведення подальших слідчих дій.