При нападении боевиков на КПП в Египте убиты 8 полицейских
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. В понедельник вечером в Египте были убиты как минимум восемь полицейских во время нападения на контрольно-пропускной пункт в юго-западной провинции Вади-эль-Гедид, передает УНН со ссылкой на BBC.
Министерство внутренних дел страны сообщило, что двое нападавших были убиты во время перестрелки с полицейскими.
Кроме того, ранения получили еще трое полицейских.
Отметим, что нападения совершают джихадисты, а сами атаки происходят на севере Синайского полуострова неподалеку от границ Израиля и сектора Газа. Также нападения часто происходят у границ Ливии, где активная группировка "Исламское государство".