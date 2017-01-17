При нападі бойовиків на КПП в Єгипті вбито 8 поліцейських
Київ • УНН
КИЇВ. 17 січня. УНН. У понеділок ввечері в Єгипті були убиті як мінімум вісім поліцейських під час нападу на контрольно-пропускний пункт в південно-західній провінції Ваді-ель-Гедид, передає УНН з посиланням на BBC.
Міністерство внутрішніх справ країни повідомило, що двоє нападників були вбиті під час перестрілки з поліцейськими.
Крім того, поранення отримали ще троє поліцейських.
Зазначимо, що напади здійснюють джихадисти, а самі атаки відбуваються на півночі Синайського півострова неподалік від кордонів Ізраїлю і сектора Газа. Також напади часто відбуваються біля кордонів Лівії, де активне угруповання “Ісламська держава”.