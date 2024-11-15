При администрации Трампа война закончится быстрее - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с администрацией новоизбранного президента США Дональда Трампа война между россией и Украиной завершится быстрее. Об этом Зеленский заявил в интервью Суспільному, передает УНН.

"Базис, на котором мы стоим, он (Трамп - ред.) услышал. Против нашей позиции я ничего не слышал", - сказал Зеленский.

На вопрос, ставил ли Трамп перед Украиной требование об участии в переговорах с россией, Президент сказал: "Мы - независимая страна. И мы во время этой войны - и наш народ, и я лично в переговорах с США, и с Трампом, и с Байденом, и с европейскими лидерами - доказали, что с нами риторика "Садись и слушай" не работает".

"Для нас очень важен справедливый мир, чтобы не было ощущения, что мы потеряли лучших ради несправедливости, которую вам навязали. Война закончится, но точной даты нет. Безусловно, с политикой этой команды, которая сейчас возглавит Белый дом, война закончится быстрее. Это их подход, их обещание своему обществу, и для них это также очень важно", - добавил Зеленский.

Напомним

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация сосредоточится на войне россии против Украины.