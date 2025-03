Президентом Европейского парламента стал Антонио Таяни (дополнено)

"Четвёртый тур выборов#EPresident Новый президент Европарламента Антонио Таяни", - говорится в сообщении на официальной странице в Twitter пресс-службы Европарламента.

4th Ballot of the election of the #EPresident : The new President of the European Parliament is Antonio Tajani

- EP PressService (@EuroParlPress) 17 января 2017

Напомним, главу Европейского парламента в четвертом туре голосования выбирали между двумя кандидатами : Антонио Таяни и Джанни Питтелла.