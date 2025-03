Президентом Європейського парламенту став Антоніо Таяні (доповнено)

"4-ий тур виборів #EPresident: Новий президент Європарламенту Антоніо Таяні", - йдеться у повідомленні на офіційній сторінці у Twitter прес-служби Європарламенту.

4th Ballot of the election of the #EPresident: The new President of the European Parliament is Antonio Tajani

— EP PressService (@EuroParlPress) 17 січня 2017 р.

Нагадаємо, голову Європейського парламенту у четвертому турі голосування обирали між двома кандидатами: Антоніо Таяні і Джанні Піттелла.