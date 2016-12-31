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Президент вручил государственные награды героям АТО

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КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Донецкую область вручил государственные награды военным-участникам АТО за личное мужество, самоотверженность и высокий профессионализм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Главы государства.

Как сообщили в пресс-службе, среди награжденных высокими государственными наградами украинские воины - участники АТО, которые отличились в боях на Светлодарской дуге и в Широкино.

Так, орденом «За мужество» III степени награждена санитарный инструктор - радиотелефонист медицинского пункта батальона морской пехоты 36 отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины старший матрос Ирина Шевченко.

За время прохождения военной службы Ирина Шевченко зарекомендовала себя дисциплинированным, грамотным и инициативным военнослужащим. С начала службы в Вооруженных Силах подает пример высокого профессионализма и преданности военному делу.

Старший матрос Шевченко на высоком профессиональном уровне обеспечивает качественное медицинское обслуживание личного состава батальона морской пехоты как в пункте постоянной дислокации, так и в зоне проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей в секторе "М". 1 февраля 2016 по боевому распоряжению выполняла задачи в составе десантно-штурмовой роты десантно-штурмового батальона 36 отдельной бригады морской пехоты Военно-Морских Сил ВСУ, выполняла боевую задачу по взятию под контроль и дальнейшей обороне Широкино.

Ирина Шевченко неоднократно, не жалея собственной жизни, оказывала первую медицинскую помощь бойцам непосредственно во время боя, чем спасла не одну жизнь. 5 декабря 2016 во время артиллерийского обстрела матрос Ивахненко получил осколочное ранение головы, санитарный инструктор Ирина Шевченко в условиях боя, с риском для жизни, при невозможном выходе из под обстрела оказала первую медицинскую помощь и после выхода с поля боя лично сопровождала раненого в госпиталь города Мариуполь.

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