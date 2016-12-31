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Президент вручив державні нагороди героям АТО

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КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко під час робочої поїздки до Донецької області вручив державні нагороди військовим-учасникам АТО за особисту мужність, самовідданість і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі. Про це УНН повідомили у прес-службі Глави держави.

Як повідомили у прес-службі, серед нагороджених високими державними нагородами українські воїни — учасники АТО, які відзначилися в боях на Світлодарській дузі та у Широкиному.

Так, орденом “За мужність” ІІІ ступеня також нагороджена санітарний інструктор — радіотелефоніст медичного пункту батальйону морської піхоти 36 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України старший матрос Ірина Шевченко.

За час проходження військової служби Ірина Шевченко зарекомендувала себе дисциплінованим, грамотним та ініціативним військовослужбовцем. З початку служби у Збройних Силах подає приклад високого професіоналізму та відданості військовій справі.

Старший матрос Шевченко на високому професійному рівні забезпечує якісне медичне обслуговування особового складу батальйону морської піхоти як у пункті постійної дислокації, так і в зоні проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей в секторі “М”. 1 лютого 2016 року згідно бойового розпорядження виконувала завдання у складі десантно-штурмової роти десантно-штурмового батальйону 36 окремої бригади морської піхоти Військово-Морських Сил ЗСУ, що виконував бойове завдання щодо взяття під контроль та подальшої оборони Широкиного.

Ірина Шевченко неодноразово, не шкодуючи власного життя, надавала першу медичну допомогу бійцям безпосередньо під час бою, чим врятувала не одне життя. 5 грудня 2016 року під час артилерійського обстрілу матрос Івахненко отримав осколкове поранення голови, черговий санітарний інструктор Ірина Шевченко в умовах бою, з ризиком для життя, при неможливому виході з під обстрілу надала першу медичну допомогу та після виходу з поля бою особисто супроводжувала пораненого до шпиталю міста Маріуполь.

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