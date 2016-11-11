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Президент внес на рассмотрение ВР как неотложный законопроект о защите обманутых вкладчиков банков

Президент внес на рассмотрение ВР как неотложный законопроект о защите обманутых вкладчиков банков

Киев • УНН

 • 10087 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко во время встречи с представителями обворованных вкладчиков банка "Михайловский", пользуясь правом законодательной инициативы, внес в Верховную Раду проект Закона по защите обманутых вкладчиков банков, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Президент напомнил, что уже встречался на Софийской площади с представителями обворованных вкладчиков банка "Михайловский", где пообещал сделать все возможное и найти механизмы для защиты их интересов.

Глава государства определил этот проект закона "О внесении изменений в закон о системе гарантирования вкладов физических лиц по возмещению физическим лицам вреда причиненного злоупотреблениями в сфере банковских и финансовых услуг" как неотложный.

"Обращаюсь к парламентариям с просьбой во вторник поставить его на голосование и проголосовать", - добавил Президент.

Как отметили в пресс-службе, документ был разработан при участии Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Министерства финансов, правоохранительных органов. По словам Главы государства законопроект предусматривает предоставление права Фонду гарантирования вкладов физических лиц, после тщательного изучения всех обстоятельств заключения каждого конкретного депозитного договора и после разработки порядка выплат, обеспечить возврат средств.

При этом Глава государства заверил: "Никому не дадим злоупотреблять этим законом. Те, кто были задействованы в сомнительных схемах будут нести ответственность, но честных людей мы должны защитить".

Во встрече также приняли участие Первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив, Министр финансов Украины Александр Данилюк, Первый заместитель главы СБУ Виталий Маликов, представители Национального банка Украины и Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

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