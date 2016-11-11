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Президент вніс на розгляд ВР як невідкладний законопроект щодо захисту ошуканих вкладників банків

Президент вніс на розгляд ВР як невідкладний законопроект щодо захисту ошуканих вкладників банків

Київ • УНН

 • 10087 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Президент України Петро Порошенко під час зустрічі з представниками обкрадених вкладників банку “Михайлівський”, користуючись правом законодавчої ініціативи, вніс до Верховної Ради проект Закону щодо захисту ошуканих вкладників банків, передає УНН із посиланням на прес-службу Глави держави.

Президент нагадав, що вже зустрічався на Софійській площі з представниками обкрадених вкладників банку “Михайлівський”, де пообіцяв зробити все можливе та знайти механізми для захисту їхніх інтересів.

Глава держави визначив цей проект закону “Про внесення змін до закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб щодо відшкодування фізичним особам шкоди завданої зловживаннями в сфері банківських та фінансових послуг” як невідкладний.

“Звертаюся до парламентарів з проханням у вівторок поставити його на голосування і проголосувати”, — додав Президент.

Як відзначили у прес-службі, документ був розроблений за участі Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Міністерства фінансів, правоохоронних органів. За словами Глави держави законопроект передбачає надання права Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, після ретельного вивчення всіх обставин укладання кожної конкретної депозитної угоди і після розроблення порядку виплат, забезпечити повернення коштів.

При цьому Глава держави запевнив: “Нікому не дамо зловживати цим законом. Ті, хто були задіяні в сумнівних схемах будуть нести відповідальність, але чесних людей ми маємо захистити”.

У зустрічі також взяли участь Перший віце-прем’єр-міністр України Степан Кубів, Міністр фінансів України Олександр Данилюк, Перший заступник Голови СБУ Віталій Маліков, представники Національного банку України та Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

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