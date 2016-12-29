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Президент США объяснил, почему ввел новые санкции в отношении РФ

Президент США объяснил, почему ввел новые санкции в отношении РФ

Киев • УНН

 • 12270 просмотра

КИЕВ. 29 декабря. УНН. Введение санкций против России связано с "действиями по подрыву демократии в США". Об этом говорится в исполнительном указе президента США Барака Обамы, который цитируют РИА "Новости", передает УНН.

Меры указа вводятся "в связи с необходимостью противостоять общенациональному режиму ЧП относительно значительной злонамеренной киберактивности… и в виду повышенного использования подобных действий для подрыва демократических процессов и институтов", - говорится в исполнительном указе Б.Обамы.

Далее перечисляются основания к данному указу. Среди них указываются нанесение вреда компьютерным сетям, взлом организаций и объектов критически важной инфраструктуры, создание помех в работе компьютерных сетей, перераспределение или хищение средств, хищение торговых секретов, персональной или финансовой информации.

Согласно указу, собственность физических лиц, внесенных в список санкций, будет арестована на территории США.

Напомним, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.

Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.

Украинские Национальные Новости

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