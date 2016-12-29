Президент США объяснил, почему ввел новые санкции в отношении РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Введение санкций против России связано с "действиями по подрыву демократии в США". Об этом говорится в исполнительном указе президента США Барака Обамы, который цитируют РИА "Новости", передает УНН.
Меры указа вводятся "в связи с необходимостью противостоять общенациональному режиму ЧП относительно значительной злонамеренной киберактивности… и в виду повышенного использования подобных действий для подрыва демократических процессов и институтов", - говорится в исполнительном указе Б.Обамы.
Далее перечисляются основания к данному указу. Среди них указываются нанесение вреда компьютерным сетям, взлом организаций и объектов критически важной инфраструктуры, создание помех в работе компьютерных сетей, перераспределение или хищение средств, хищение торговых секретов, персональной или финансовой информации.
Согласно указу, собственность физических лиц, внесенных в список санкций, будет арестована на территории США.
Напомним, президент США Барак Обама подписал указ о новых санкциях в отношении России.
Как заявили в американском Минфине, ограничения коснутся шести человек и пяти российских организаций, включая ФСБ.