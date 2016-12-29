Президент США пояснив, чому запровадив нові санкції щодо РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Введення санкцій проти Росії пов'язано з "діями щодо підриву демократії в США". Про це йдеться у виконавчому указі президента США Барака Обами, який цитують РІА "Новости", передає УНН.
Заходи указу вводяться "у зв'язку з необхідністю протистояти загальнонаціональному режиму НС щодо значної зловмисної кіберактивності ... і через підвищене застосування подібних дій для підриву демократичних процесів та інститутів", - йдеться у виконавчому указі Б.Обами.
Далі перераховуються підстави до даного указу. Серед них вказуються завдання шкоди комп'ютерним мережам, злом організацій і об'єктів критично важливої інфраструктури, створення перешкод в роботі комп'ютерних мереж, перерозподіл або розкрадання коштів, розкрадання торгових секретів, персональної або фінансової інформації.
Згідно з указом, власність фізичних осіб, внесених до списку санкцій, буде заарештована на території США.
Нагадаємо, президент США Барак Обама підписав указ про нові санкції щодо Росії.
Як заявили в американському Мінфіні, обмеження торкнуться шести осіб і п'яти російських організацій, включаючи ФСБ.