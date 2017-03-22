Президент США поговорил с премьер-министром Великобритании - СМИ

Он написал, что по информации от представителя Белого дома Шона Спайсера Дональд Трамп только что поговорил с британским премьером Терезой Мэй.

Напомним, по последним данным полиции, в результате атак в центре Лондона у здания парламента и на Вестминстерском мосту количество жертв увеличилось до четырех человек, а также сообщается о по меньшей мере двадцати раненых.

Как сообщал УНН, пресс-секретарь Д.Трампа Шон Спайсер сообщил, что президента США Дональда Трампа проинформировали о стрельбе, которая произошла у здания британского парламента и сейчас они наблюдают за текущей ситуацией.